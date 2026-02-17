◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１６日＝大谷翔太】ペアのフリープログラムが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）５位の世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組はフリー世界歴代最高の１５８・１３点をマークし、合計２３１・２４点。大逆転で日本ペア初の金メダルを獲得した。ＳＰでついたトップとの６