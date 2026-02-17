ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子ハーフパイプで７位だった平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が１７日、グローバルアンバサダーを務めるユニクロの公式ＳＮＳに登場した。１月に骨盤など複数箇所を骨折しながら、２連覇を目指して出場した平野は、ミラノ中心街のユニクロ店舗に来店したことが、「ユニクロアンバサダー」の公式Ｘ（旧ツイッター）で報告された。公開された動画メッセージでは「まずはいつも応援してく