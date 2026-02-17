◇プロ野球・巨人春季キャンプ第4クール４日目練習試合巨人―ロッテ（17日、沖縄。那覇）体調不良で静養していた小濱佑斗選手が練習に合流しました。小濱選手は2月15日から練習を休んでいましたが、遅れを取り戻したいと意気込みました。内野のレギュラーが決まっていない今季は小濱選手を含む、内野手陣には大きなチャンス。小濱選手がロッテとの練習試合に出場するかは不透明ですが、地元・沖縄で元気な姿をファンに見せたい