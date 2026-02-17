スターバックス コーヒー ジャパンは、2026年2月18日からSAKURAビバレッジ3種を全国のスターバックス店舗で発売します（一部店舗を除く）。味わいだけでなく見た目でも「桜」を満喫桜味が好きな人も、桜の気分を味わいたい人も楽しめる、フラペチーノ・ラテ・ソーダの3種類が登場します。桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ 白桃風味のジュレとミルクプリンを重ね、ボディには白桃をベースにしたフラペチーノを合わせた一杯です。ぷるん