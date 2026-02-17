ジェフリー・ガイ主演のアクション映画『殺手#4』の公開日が4月3日に決定。あわせてメインビジュアルと予告編が公開された。 参考：ジェフリー・ガイと南沙良が“殺し屋”のバディに香港映画『殺手#4』2026年春日本公開へ 第62回金馬奨にて最優秀アクション設計賞を含む5部門にノミネートされた本作は、香港の映画会社mm2 Hong Kongとユニバーサル・ピクチャーズがタッグを組んだアクション