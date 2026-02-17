１６日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５３円４７銭前後と前週末と比べて８０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８１円８８銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安だった。 この日に日本の内閣府が発表した２５年１０～１２月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が市場予想を下回ったことで、日銀による早期の追加利上げが難しくなるとの見