台湾の映画監督・林明智、日本の脚本家・尾ヶ井慎太郎による日台合作オリジナル映画『星の音』が、2027年に劇場公開されることが決定した。 参考：田牧そらと秋田汐梨がカレーを味わう青春グルメドラマ『今日もカレーですか？』放送へ 本作は、星空と音楽をモチーフに、人と人の距離や心のつながりを描くラブストーリー。飛騨の静かな自然と台湾の風景を舞台に、父親を失った少女と夢を追う