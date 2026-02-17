１７日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は５万６０００円台半ばから５万７０００円前後の比較的狭いゾーンで一進一帯の展開か。前日の米国株市場がプレジデント・デーの祝日で休場だったことから手掛かり材料に乏しく、売りポジション、買いポジションいずれも一方向に傾ける動きは見込みにくい。前日の欧州株市場では主要国の株価が高安まちまちの展開で方向感を欠いた。ドイツでは直近やや買い手