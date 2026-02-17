日本の2025年の実質GDP（国内総生産）成長率が1.1％を記録し、27年ぶりに韓国（1.0％）を上回った。【注目】「“強い首相”イメージに支持率高止まり」韓国が見た“高市ニッポン”日本の内閣府が2月16日に発表したGDP速報値によると、2025年の日本の実質GDP成長率は1.1％で、3年ぶりの高水準となった。日本の経済成長率は2021年（3.6％）を最後に2022年（1.3％）、2023年（0.7％）、2024年（-0.2％）と下落傾向を示していたが、昨