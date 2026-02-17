サンワサプライは2月12日、80年代風デザインが懐かしいBluetooth搭載ラジカセ「400-MEDI050」シリーズに新色のブルー（400-MEDI050BL）とイエロー（400-MEDI050Y）を追加した。価格は1万2545円。AmazonやYahoo!ショッピングなどのサンワダイレクト各店で販売中だ。●ワイヤレススピーカーにもなる！ 音源をデジタルデータとして保存！新製品は、80年代を彷彿とさせるレトロなデザインと、当時を思い出させる物理ボタン操作が大