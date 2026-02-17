モデルでタレントのアンミカ（53）が17日までに自身のインスタグラムを更新。衣装姿を公開した。「先週は赤が気になった1週間」と書き出したアンミカ。この週、テレビに出演した際の衣装姿をアップした。「MBS【サタプラ】は、バレンタインデー当日の生放送だったので、リップ柄の赤コーデ」と紹介して、赤リップ柄のブラウスに赤いロングスカートを合わせたスタイルを披露。「日本テレビ【dayday.】では、赤のチェックとレ