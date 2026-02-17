「三山ひろし特別公演市川由紀乃特別出演公演」（28日まで、大阪新歌舞伎座）三山ひろし（45）、市川由紀乃（50）の演歌歌手2人が「松竹新喜劇の名作に挑戦する」という個人的にも非常に興味深かった舞台。しかも脇を松竹新喜劇の面々らが固め「紺屋と高尾」「幽霊東下り」の2本を演じるという。もちろん、藤山寛美が演じてきた役を三山がやるのだ。「さすがに難しいんちゃう？」と高をくくっていたが、何とこれが大ハマリ