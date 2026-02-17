17日（火）は広く晴れますが、厳しい寒さになるでしょう。＜17日（火）の天気＞冬型の気圧配置がゆるみ、広く高気圧に覆われてきています。日本海側や関東では、明け方まで雪や雨の降るところがありますが、間もなくやむ見込みです。日中は日本海側も日差しが届き、広い範囲で晴れるでしょう。関東南部は雨がやんだあとも雲が多くなりますが、昼ごろには晴れ間がありそうです。ただし、各地で日差しがあっても空気は冷たく、真冬の