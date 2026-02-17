「1人野球」と呼びたい壁当てや屋根上げが一番小さな野球だとすれば、2人でできるキャッチボールは2番目だ。ただ、1人から2人になった途端、団体スポーツとしての特性が顔を出す。つまり、相手と心を通わせる作業になるからだ。野球を愛した作家・伊集院静の小説『ぼくのボールが君に届けば』（講談社）に、野球をする女の子の名言がある。「キャッチボールをすると、その人のことがよくわかるような気がするの。受け止めた時