「広島春季キャンプ」（１６日、沖縄）シート打撃にターノック、栗林、床田、森下、中崎、森浦、島内、ハーン、ドラフト２位・斉藤汰（亜大）、同５位・赤木（仏教大）が登板した。以下、練習後の新井貴浩監督の主な一問一答。◇◇−シート打撃が行われ、横一線の競争で抜けてきてもらいたい投手たちが登板。「ターノックはいろいろな球種をしっかりと投げていた。最後に投げた斉藤（汰）、赤木も、斉藤は力のある