今季限りで休部する社会人野球・パナソニックの浦和博外野手（24）が、持ち前の打力でチームを2大大会出場へと導く。オフシーズンの現在は長打力の向上に注力。大阪府枚方市内の野球部グラウンドで黙々と練習に打ち込む姿は、後輩をはじめとするナインからの信頼も厚い。「去年は単打が多かったので、今年は長打を増やしていきたい。得点力を上げるためには、長打が必要だと思いますので」右へ、左へ、鋭いライナーが外野の