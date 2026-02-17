阪神の沖縄・具志川キャンプが連日の大盛況だ。中日との練習試合が行われた14日は、2軍の春季キャンプが具志川球場に移転となった23年から過去最多となる1日2800人が来場。ここまで1日平均1500人のファンが足を運ぶなど宜野座キャンプにひけをとらない熱量を生んでいる。今年は旅行会社のツアーや球場でのファンサービスなど球団とうるま市がタッグを組んで虎党を呼び込むべく発案した企画が随所に目立つ。具志川が“バズ”って