ミラノ・コルティナオリンピックは１６日（日本時間１７日朝）、フィギュアスケートペアで三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が金メダルを獲得して日本勢のメダルは１８個となり、前回北京大会で記録した冬季オリンピックの１大会あたりの最多記録に並んだ。（デジタル編集部）内訳は金４、銀５、銅９。■今大会の日本勢のメダル（日付は現地時間）は以下の通り。７日（３個）スキージャンプ女子個人ノーマルヒル丸山希