日本時間16日にX更新ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート男子で銀メダルを獲得した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）のコーチを務めるカロリーナ・コストナーさんが、日本時間16日に自身のXを更新。ファンの間である期待感が高まっている。イタリア人のコストナーさんは、前回イタリア開催だった2006年トリノ五輪で9位。2012年には世界選手権を制し、2014年ソチ五輪では銅メダ