アイスホッケー男子1次リーグミラノ・コルティナ五輪のアイスホッケー男子1次リーグで、掴み合いの乱闘騒ぎが勃発。氷上の格闘技といわれるアイスホッケーならではの光景だが、会場は一時騒然。ハプニングに反響が広がっている。騒動が起きたのは、現地16日に行われたカナダ―フランスの一戦。第3ピリオド、カナダのウィルソンとフランスのクリノンが衝突。クリノンが攻撃を仕掛けたところから激しいもみ合いになった。会場が