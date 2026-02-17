友だちから聞いた親の“孫フィーバー”。「親のためにも子どもを作らないといけないのかな？」と感じた知人は、親に確認してみることに。すると驚きの答えが返ってきたそうです。 夫婦二人の生活 私は30代後半の会社員です。結婚はしていますが、子どもはまだいません。 最近私の周りでは出産ラッシュ。友人たちに次々と子どもが誕生していました。 友人に話を聞くと、「親の孫フィーバーがすごい」