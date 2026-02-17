【モスバーガー】からフードメニューとセットになった「数量限定グッズ」が新登場！ マイメロディ & クロミとのコラボによるオリジナルグッズとして、モスらしさ溢れるユニークなマスコットがラインナップ中。コロンとした立体感がある可愛いビジュアルにも要注目です。今回はそんなファン必見のグッズをご紹介します。 ひょこっと耳が飛び出た「チキンナゲット × マイメロディ マスコットセ