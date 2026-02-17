『仮面ライダーリバイス』五十嵐さくら役「私が演じる五十嵐さくらは、明るくて、芯が強く、正義感にあふれている空手家の女子高生。主人公の妹で、家族や大切な人が傷つけられることが大嫌いな性格です。特に見てほしいお気に入りのシーンは、第11、12話で仮面ライダージャンヌに変身するところですね！今でも思い出すのは、冬の寒い時期に外で撮影していたときのこと。お芝居中に白い息が出ないように、本番前に口に氷を含むんで