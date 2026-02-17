◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケートペアフリープログラム（１６日、ミラノ・アイススケートアリーナ）世界チャンピオンの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が、ショートプログラム（ＳＰ）５位から大逆転優勝を果たした。フィギュア日本勢の金メダルは、２００６年トリノ五輪の荒川静香、２０１４年ソチ、１８年平昌五輪で２連覇の羽生結弦以来。ペアでの優勝は、日本史上初の快挙となった。失意のＳＰ翌日