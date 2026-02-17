カブスの鈴木誠也外野手(31)が16日(日本時間17日)、アリゾナ州メサでキャンプイン。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けて「時差ボケ対策」を重要視した。メジャー5年目となる鈴木はキャンプ初日、右翼でゴロを捕球、中堅で飛球処理をするなど軽快な動き。マシン打撃では24スイングで7本の柵越え、フリー打撃では23スイングで7本、トータル47スイングで14本という内容だった。自主トレ中にす