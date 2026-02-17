アイスホッケー女子準決勝でスイスに競り勝って喜ぶカナダの選手ら＝16日（ロイター＝共同）16日のアイスホッケー女子準決勝はカナダがスイスに2―1で競り勝ち、米国はスウェーデンに5―0で快勝した。19日に決勝と3位決定戦が行われる。この2チームによる決勝は5大会連続。カナダは2大会連続6度目、米国は2大会ぶり3度目の優勝を狙う。（共同）