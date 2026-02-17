2月15日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』55周年1時間スペシャルにて、番組公式TikTokで335万再生という驚異的な記録を打ち立てた伝説の夫婦が登場した。【映像】ダイエットして綺麗になった現在の妻（以前の姿も）神奈川県鎌倉市にお住まいの山中夫妻は、2022年7月に藤井隆と井上咲楽がMCに就任してから出場した新婚さんである。彼らが伝説となった理由は、スタジオ全体の度肝を抜いた「ぽよ語」という夫婦だけの魔法