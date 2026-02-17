アメリカ・ロードアイランド州のアイススケート場で16日、銃撃事件が発生し、容疑者を含む3人が死亡しました。地元警察によりますと、ロードアイランド州のアイススケート場で16日午後、高校生がアイスホッケーの試合をしていたところ銃撃事件が発生し、2人が死亡、3人が重体だということです。また、容疑者も死亡していて、銃で自殺したとみられるということです。地元警察は、家族間のトラブルとみて調べています。