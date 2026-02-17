犬のために用意した、小さなぬいぐるみの家に入れるのか試してみた様子がTikTokで話題になっています。投稿したのは、チワワのうにちゃんと暮らしている「ののうに」さん。投稿から17.2万回以上再生され、「まんまるふわふわ」といったコメントが寄せられています。 【動画：ぬいぐるみの家に入ろうとするチワワ→『小さくて入らないかな』と思ったら…とんでもなく可愛い結末】 ぬいぐるみの家に入ってみよう 登場するのは、チ