アイリーン・グーはオフショットにも注目が高まっている(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪も後半戦。ハード日程を戦うアスリートの生活面にも注目が高まっている。公開されたショットが話題を集めているのは、フリースタイルスキー女子スロープスタイルで銀メダル、さらにビッグエアでも2つ目の銀メダルを獲得した中国の谷愛凌(アイリーン・グー)。【動画】黒キャミ姿でくつろぎながら愛用品を語る、アイリーン・グーの素