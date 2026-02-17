木原は金メダル確定で涙がとまらなかった(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月16日、フィギュアスケートペアのフリープログラムが行われ、合計231.24点でペアでは日本初の金メダルに輝いた。 【関連記事】「最高の思い出もノイズに汚される」マリニンが心境吐露見えたアスリートが抱える負の側面「憎悪が心を蝕む」【冬季五輪】ショート5位からの巻き返しを図った世界王者の三浦璃来と木原龍一のりくりゅう