ペアで金メダルを獲得した三浦璃来（手前）、木原龍一組＝ミラノ（共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第11日の16日、フィギュアスケートのペアで三浦璃来（24）、木原龍一（33）組＝木下グループ＝が金メダルを獲得した。15日のショートプログラム（SP）5位から逆転し、この種目で日本勢初の表彰台。日本選手団のメダルは18個となり、冬季で最多だった前回北京大会に並んだ。金メダルは4個目で、日本勢最多の1998年