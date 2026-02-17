体調不良のため、１５、１６日に１軍那覇キャンプに参加せず、宿舎で静養していたドラフト５位ルーキーの小浜佑斗内野手（２４）＝沖縄電力＝が１７日、セルラースタジアム入りし、元気な姿を見せた。球団から１５日に体調不良のため、同日の広島との練習試合、試合前練習に参加せず宿舎で静養することを発表されていた。小浜は沖縄・宜野湾市出身。中学時代は宜野湾ポニーズでプレーし、中部商業を経て沖縄電力に進んだ。今