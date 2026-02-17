男性グループ「M！LK」のメンバーで俳優の佐野勇斗（27）が17日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「元住吉で毎日食べていた竜田揚げ」と書き出した佐野。夜の公園で大きな竜田揚げを片手に持った写真をアップした。ファンからは「唐揚げになりたい」「かっこいい」「写真どれも爆裂に良すぎます」「ドカめろでありえん」「好きになりそう」「どの写真の表情も大好きすぎる」「めっちゃ地元！！！