ペア・フリー演技する三浦璃来（手前）、木原龍一組＝ミラノ（共同）16日のフィギュアスケート・ペアは三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が合計231.24点で金メダルを獲得した。同種目で日本勢初の表彰台。前回北京五輪の7位が過去最高だった。フリーで世界歴代最高の158.13点をマークし、ショートプログラム（SP）5位から逆転した。メテルキナ、ベルラワ組が合計221.75点でSPと変わらず2位となり、冬季五輪で全競技を通