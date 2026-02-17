¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡ÊLSE¡Ë¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥Ã¥É¥Ï¡¼¥ÈÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡á2022Ç¯10·î24Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¡¢À±ÌîâÃ»°Íº»£±Æ ¤³¤ì¤«¤é¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤È¶âÍø¾å¾º¤Î»þÂå¡Ä¡Ä¡£2020Ç¯¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤½¤¦Í½ÁÛ¤·¡¢ÅªÃæ¤µ¤»¤¿±Ñ¹ñ¤Î·ÐºÑ³Ø¼Ô¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥°¥Ã¥É¥Ï¡¼¥È¡¦¥í¥ó¥É¥óÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡£Àè¹Ô¤­ÉÔÆ©ÌÀ¤ÊÀ¤³¦·ÐºÑ¤ò¤É¤¦ÆÉ¤ß²ò¤±¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¥Ò¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹GLOBE¤ÎÆÃ½¸¡ÖÊª²Á¤Î¤Ê¤¾¡×¤Î¹½À®µ­