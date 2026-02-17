ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「私とフェムケアの話」。モーニング娘。時代から布ナプキンを使っていた高橋愛さん。揺れるメンタルとの向き合い方を伺いました。生理のことを話せる人がいると安心できます好奇心旺盛でいち早く布ナプキンにトライ2001年から約10年間、モーニング娘。のメンバーとして活躍していた高橋愛さん。早くから布ナプキンを使い始めていたそう。「いつからだったか、はっきりとは覚