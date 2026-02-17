シンプル装備のエントリーグレードテスラは、欧州向けの『モデルY』のエントリーグレードに新たなロングレンジ仕様を追加した。昨年末の米国導入時に使用していた『スタンダード』の名称は、欧州では使用しない。【画像】シンプル装備＆独自デザインのエントリーグレード【テスラ・モデルYスタンダードを詳しく見る】全8枚新型モデルYロングレンジRWDの英国価格は4万4990ポンド（約940万円）から。最廉価のRWDより3000ポンド（約