◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会11日目/現地16日)カーリング女子日本代表のフォルティウスがカナダに敗れ1勝5敗。予選リーグ負け越しが決定し、暫定9位タイとなりました。日本は同点で迎えた第3エンド、最終ショットをミスしカナダに3点のスチールを許す苦しい展開。第6エンドでもドローショットがオーバーするなど精彩を欠き6-9で敗れました。そのほかの試合は、ここまで全敗だった地元