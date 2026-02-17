9¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖNiziU¡Ê¥Ë¥¸¥å¡¼¡Ë¡×¤ÎMAYA¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£·ãÊÑ¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¡ª¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÏÃÂê¤ÎMAYA¤µ¤ó4·î1Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd EP¡ÖGOOD GIRL BUT NOT FOR YOU¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¿·¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤Ë¤Æ·ãÊÑ¤·¤¿¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿MAYA¤µ¤ó¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤â¡¢¹õ¥Ù¡¼¥¹¤Î°áÁõ¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê¥¹¥È¡¼¥ó¤¬