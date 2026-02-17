驚愕！神奈川県警が“不適切”な交通取り締まり、交通違反約2700件を取り消しへ！担当の警察官を書類送検する見通し神奈川県警の交通機動隊員が2022年〜2024年にわたって不適切な交通取り締まりなどをおこなっていたとして、県警は約2700件もの交通違反を取り消す方針を明らかにしました。 世間を騒がず本件ですが、一体何があったのでしょうか。元警察官の筆者が解説します。【画像】えっ…！「ピンクの免許証」って何？ 自慢し