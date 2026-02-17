¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØÂè11Æü¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¡Ê2026Ç¯2·î16Æü¥ß¥é¥Î¡¦¥¢¥¤¥¹¥¹¥±¡¼¥È¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢À¤³¦²¦¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬½Ð¾ì¡£¥Õ¥ê¡¼¤Î158.13ÅÀ¤Ï¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¹¹¿·¤·¡¢À¤³¦ÎòÂåºÇ¹âÅÀ¡£ÂçµÕÅ¾¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Æ±¼ïÌÜ¤Ç¤ÏÆüËÜÀª½é¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¼Â´¶¤¬Í¯¤«¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯ºòÆü¤Î¥ß¥¹