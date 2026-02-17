¡Ú¥Ô¥Ã¥Á¥ãー¤Î¤È¤­¡Û2¥¢¥¦¥È¤ÇÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¤±¤óÀ©µå¤òÅê¤²¤ë ¡Ú¤É¤¦¤·¤Æ¡©¡Û¢ª ¥é¥ó¥Êー¤¬É¬¤º¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤ë¤«¤é ÁöÎÝ¤Î¹à¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡¢2¥¢¥¦¥È¤ÇÎÝ¤¬Ëä¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥±ー¥¹¡£¹¶·âÂ¦¤ÏÁö¼Ô¤¬¥ªー¥È¥Þ¥Á¥Ã¥¯¥¹¥¿ー¥È¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÁ´°÷¤¬ÅðÎÝ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ìÀÆ¤ËÁö¤ê½Ð¤¹¡£¼éÈ÷Â¦¤Ï¤³¤ì¤Ë¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤ËÂÐ½è¤·