朝のドル円は１５３円５０銭前後、昨日ＮＹ市場は休場＝東京為替 ロンドン市場で１５３円６０銭台まで上昇したドル円。その後NY市場がプレジデントデーで休場となっており、少し調整が入って落ち着いた動きとなった。 USDJPY153.50