¡Ö¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¡Öº£¤Î¸ÀÍÕ¤Ï°ìÂÎ²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÈ¿çí¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø¥Æ¥ß¥¹¤ÎÉÔ³Î¤«¤ÊË¡Äî¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡Ë¤Ç¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¥»¥ê¥Õ¤À¡£ »²¹Í¡§¾¾»³¥±¥ó¥¤¥Á¤¬¸þ¤­¹ç¤¦¼ÂÂÎ¤Î¤Ê¤¤¡ÈÉáÄÌ¡ÉÂ¿ºÌ¤ÊÌòºî¤ê¤Ï¡ÖÊÌ³ÑÅÙ¤«¤é¾ï¼±¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡× ËÜºî¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ­¤ò»ý¤ÄºÛÈ½´±¡¦°ÂÆ²À¶½Õ¤¬¼«¿È¤È¸þ¤­¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö·ï¤Ë