17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比150円安の5万6750円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 59002.92円ボリンジャーバンド3σ 57490.08円ボリンジャーバンド2σ 57136.00円5日移動平均 56806.41円16日日経平均株価現物終値 56750.00円17日夜間取引終値 55977.24円ボリンジャーバンド1σ 55745.00円一目均衡表・転換線 5