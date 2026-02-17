17日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比6.5ポイント安の3789.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3962.47ポイントボリンジャーバンド3σ 3863.33ポイントボリンジャーバンド2σ 3826.20ポイント5日移動平均 3789.50ポイント17日夜間取引終値 3787.38ポイント16日TOPIX現物終値 3764.18ポイントボリンジャーバンド1σ 375