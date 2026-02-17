17日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比13ポイント安の730ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 758.19ポイントボリンジャーバンド3σ 745.85ポイントボリンジャーバンド2σ 742.72ポイント16日東証グロース市場250指数現物終値 733.50ポイントボリンジャーバンド1σ 733.00ポイント5日移動平均 7