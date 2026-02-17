フリー打撃を行うブルージェイズ・岡本＝ダンイーデン（共同）【メサ（米アリゾナ州）共同】米大リーグ、カブスの鈴木が16日、アリゾナ州メサでキャンプインし、走攻守で精力的に動いた。ブルージェイズの岡本はフロリダ州ダンイーデンで初日を迎え、実戦形式で3打席に立って1四球を選んだ。ロッキーズの菅野は実戦形式に登板し、打者延べ6人に安打性の打球を許さなかった。ドジャースの大谷は実戦形式の3打席で1本の安打性の