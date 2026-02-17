【WRC 世界ラリー選手権】第2戦 ラリー・スウェーデン【映像】ゲームのような“雪壁アタック走法”2月15日、WRC（世界ラリー選手権）第2戦ラリー・スウェーデンの競技最終日デイ4が行われ、フォードのマシンがまるでゲームのような大胆な走りを披露してファンの関心を集めた。ラリー・スウェーデンはシーズン唯一となるフルスノーラリー。路面が雪や氷で覆われていて滑りやすいのはもちろん、最終SSではコース両側に雪壁がそび